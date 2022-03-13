إيران: لا علاقة لنا بقصف أربيل بالصواريخ

2022/03/13 | 12:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، أن “لا علاقة لإيران بقصف أربيل بالصواريخ”، فجر اليوم الأحد.وقال محمود عباس زاده مشكيني: “الكيان الصهيوني يرتكب جرائم مستمرة في المنطقة ولاسيما في سوريا..والجريمة الأخيرة أيضا تأتي استمرارا لهذا النهج الاجرامي، لكن انتقام الجمهورية الإسلامية من إسرائيل […]

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