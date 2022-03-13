2022/03/13 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف تقرير صحفي، الاحد، عن ان مجلس النواب الحالي مهدد بنزع شرعيته من قبل المحكمة الاتحادية العليا كونه فشل بتأدية اول مهامه وهو انتخاب رئيس الجمهورية.وقالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المتفائلين في الوسط السياسي الشيعي يرون أن مبادرة الصدر في رفع «الفيتو» عن المالكي أعادت توحيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: البرلمان مُهدد بنزع شرعيته من قبل المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: البرلمان مُهدد بنزع شرعيته من قبل المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).