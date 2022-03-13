خبير نفطي: عقود شركة قيوان الكردية فاسدة بامتياز وفُرضت من قيادات كردية

2022/03/13 | 12:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري , الاحد , ان العقود الاستثمارية التي تم منحها لشركة قيوان الكردية كانت مفروضة من قبل قيادات كردية على وزارة النفط ، مبينا أن عقود تلك الشركة فاسدة بامتياز.تابعونا على تيليغرام وقال الجواهري في تصريح لـ / المعلومة / , ان “منح الاعمال النفطية لشركة […]

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