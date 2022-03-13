طهران: لا يوجد موعد محدد لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية السعودية

2022/03/13 | 12:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية، الاحد، بأنه لم يحدد بعد موعد لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية.وذكرت وكالة “ارنا” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أنه “لم يتم بعد تحديد موعد لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات ولم تعلن إيران بعد موعدًا محددًا لهذه المفاوضات لكن تقارير غير رسمية تقول انه تم التوصل […]

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