2022/03/13 | 12:51 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أحصت وزارة الموارد المائية، اليوم
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الأحد، النتائج الإيجابية لفعاليات
مؤتمر بغداد الدولي للمياه، مبينة أن
المؤتمر يعد رسالة للعالم بأهمية دعم
العراق في مواجهة أزمة المياه
والتغيرات المناخية، فيما كشفت ع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية:تأييد دولي لموقف العراق المائي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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