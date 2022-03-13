الموارد المائية:تأييد دولي لموقف العراق المائي

2022/03/13 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت وزارة الموارد المائية، اليوم

الأحد، النتائج الإيجابية لفعاليات

مؤتمر بغداد الدولي للمياه، مبينة أن

المؤتمر يعد رسالة للعالم بأهمية دعم

العراق في مواجهة أزمة المياه

والتغيرات المناخية، فيما كشفت ع

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