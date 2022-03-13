ايران تعلق على استهداف اربيل بالصواريخ :غير مرتبط بنا

2022/03/13 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تعليق من مسؤول رسمي إيراني، أكد

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في

البرلمان الإيراني أن استهداف أربيل لم

ترتبط بطهران.

وقال محمود عباس زادة مشكيني في تصريح

لوكالة SNN الإيرانية الشبه رسمية أن

ا

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