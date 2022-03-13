السيستاني وأوكرانيا

2022/03/13 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.محمد زوين

بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا اتضح

المشهد للمراقبين من أنّ الخاسر الأول

والأخير هو الشعب الأوكراني الذي سقط في

مستنقع حرب لا يُعلم مداها .





الحرب التي حاولت أمريكا أن تجر إليها

خ

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