السفر على الطائرات الروسية على وشك أن يصبح أكثر خطورة

2022/03/13 | 12:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تعرض الاقتصاد الروسي للضرر بسبب العقوبات الغربية الشديدة المتزايدة بسبب غزوها لأوكرانيا، قد تجد صناعة الطيران الحيوية في البلاد نفسها قريبًا على أجهزة دعم الحياة.

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