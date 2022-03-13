مسعود البارزاني: الهجوم على أربيل جريمة ضد الانسانية

2022/03/13 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ،اليوم الأحد، بشدة الهجوم الذي وصفه بـ”الجبان” الذي استهدف الليلة الماضية محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وعد الزعيم الكوردي في بيان صادر عن مقار البارزاني اليوم، هذا الهجوم “جريمة ضد الإنسانية”.

وقال أيضا إنه “لا يمكن بتضليل وأكاذيب الأعداء حجب الحقيقة ونوايا المهاجمين”.

وأضاف الزعيم بارزاني “نؤكد أنه مثلما صمدت أربيل أمام هولاكو القدامى، فإنها ستصمد أمام هولاكو الجدد”، داعيا شعب كوردستان إلى التحلي بالصبر إزاء هذه التهديدات والهجمات.

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