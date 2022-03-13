9 قتلى و57 جريحا حصيلة الضربة الروسية على قاعدة عسكرية قرب لفيف

2022/03/13 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

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أوقعت الضربات التي استهدفت فجر ،اليوم الأحد، قاعدة عسكرية في غرب اوكرانيا تسعة قتلى و57 جريحا وفق حصيلة أولى وفرتها السلطات العسكرية المحلية ورئيس بلدية لفيف المجاورة.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة لفيف ماكسيم كوزتسكي عبر “تلغرام”، “للأسف جرح 57 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات، وقتل تسعة أبطال”.



وأورد أندري سادوفي رئيس بلدية لفيف الواقعة على بعد حوالى أربعين كيلومترا عن القاعدة، الحصيلة نفسها عبر تلغرام أيضا.

المصدر: AFP

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