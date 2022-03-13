ستولتنبيرغ: روسيا تخترع ذرائع كاذبة للتمهيد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية

2022/03/13 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ،اليوم الأحد، من احتمال ان تلجأ روسيا الى استخدام الأسلحة الكيمياوية في حربها ضد اوكرانيا.

ونقلت صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية عن ستولتنبيرغ قوله، ان روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية وإن خطوة كهذه ستكون جريمة حرب مبينا ان الايام الاخيرة شهدت ما وصفها بالمزاعم السخيفة بشأن معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

وأضاف أن الكرملين يخترع ذرائع كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره وهو ما يتطلب التحلي باليقظة لأن من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات بأسلحة كيماوية في ظل هذا التلفيق للأكاذيب.

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