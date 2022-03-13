وزير خارجية قطر يزور موسكو

2022/03/13 | 12:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى موسكو، الأحد، لإجراء مناقشات بشأن المحادثات النووية الإيرانية والغزو الروسي لأوكرانيا، على ما أفادت به وكالة رويترز نقلا عن مصادر.

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