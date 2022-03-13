حزب يمني: الاعدامات السعودية محاولة لجر المنطقة الى فتنة طائفية

2022/03/13 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أدان حزب الحق اليمني، اليوم الأحد، جريمة إعدام النظام التكفيري الإرهابي السعودي لمواطنين أبرياء بينهم أسرى يمنيون، مشيرا الى أن نظام آل سعود ومن ورائه حلفاؤه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بجريمتهم هذه يريدون جرّ المنطقة إلى فتنةٍ طائفيةٍ ومذهبيةٍ.وقال حزب الحق في بيان، إنه “استمراراً لمشاهد انتهاك نظام آل سعود كل الأعراف الإنسانية، وقيم […]

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