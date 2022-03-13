2022/03/13 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي الكردستاني يدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب على خلفية قصف أربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني يدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب على خلفية قصف أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني يدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب على خلفية قصف أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).