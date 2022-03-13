مفوضية الانتخابات تباشر بعملية التسجيل البايومتري ابتداءً من 20 آذار

2022/03/13 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، الناخبين غير المسجلين سابقًا بضمنهم مواليد (2001،2002،2003) وأيضاً الناخبون ممن لم يتسلموا بطاقاتهم قصيرة الأمد أو المسحوبة منهم يوم الاقتراع والذين ما زالت بحوزتهم إلى مراجعة مراكز التسجيل ضمن الرقعة الجغرافية لمحل سكناهم لإجراء وإتمام عملية التسجيل.

وقال بيان للمفوضية تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس المفوضين يولي اهتمامًا كبيرًا بعملية التوعية الانتخابية؛ حرصًا منه على ديمومة تثقيف الناخبين لما لها من أثر إيجابي في زيادة نسبة المشاركة, لذا وجهت المفوضية المكاتب الانتخابية كافة بتنفيذ برامج تدريبية تستهدف طلبة الجامعات لنشر المعلومات اللازمة لكل ما يحتاج الناخبون معرفته من المعلومات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم في العملية الانتخابية بهدف ممارسة حقهم في التصويت".

واضاق، انه "جرى التنسيق مع عدد من المدارس الإعدادية في مختلف الدوائر الانتخابية لتنفيذ فعاليات ضمن هذا المسعى".

واكد "استمرار عملية توزيع مكافآت موظفي الاقتراع لانتخاب مجلس النواب 2021 والتي انطلقت في محافظات: النجف, المثنى, كربلاء, ميسان, واسط والبصرة، إذ تتم عملية التوزيع بدعم وإسناد من اللجان المشتركة والمشكلة من دائرة الخزينة والمكاتب الانتخابية وبتنسيق مع الجهات الأمنية خلال ساعات الدوام الرسمي في مقر مديرية خزينة الدولة في المحافظات كافة .عليه تدعو المفوضية المعنيين بمراجعة مراكز التسجيل وحسب الرقعة الجغرافية أولاً لتسلم بطاقاتهم الانتخابية المسحوبة يوم الاقتراع كونها أحد متطلبلت تسلم المكافآة إضافة الى الوثائق الثبوتية".

وتابع، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتابع عقد الجلسات الحوارية لاستنباط الدروس المستخلصة من الانتخابات السابقة لاستثمارها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وبما يضمن الوصول لأعلى درجات النجاح وفق المعايير الدولية في الشأن الانتخابي".

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