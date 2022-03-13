العبادي: استهداف اربيل غير مبرر

2022/03/13 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، اليوم الأحد، أن استهداف أربيل غير مبرر.

وقال العبادي، في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن "استهداف أربيل العزيزة وارعاب مواطنيها غير مبرر اطلاقا، أيّاً كانت الجهة المستهدِفة"، مشيرا إلى ان "العراق واحد ومَنَعة وازدهار أربيل من مَنَعة وازدهار العراق".

وأكد، أن "المرحلة خطرة، والمسؤولية جسيمة"، مؤكدا أن "الحاجة إلى التضامن الوطني والحُكم الفعّال للحفاظ على المكاسب وتجاوز التحديات، وهي مُهمة الجميع".

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