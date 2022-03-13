2022/03/13 | 13:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YWM1jv8VHMI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "ناس انغدرت على حق مو على باطل" حاج متظاهر يشكو بحرقة وضع محافظة بابل السيء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "ناس انغدرت على حق مو على باطل" حاج متظاهر يشكو بحرقة وضع محافظة بابل السيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).