نائب: تلكؤ الشركات الكردية في الوسط والجنوب “مقصود”

2022/03/13 | 13:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , الاحد , ان تلكؤ الشركات الكردية العاملة في المحافظات الجنوب “مقصود” كونها تعمل تحت غطاء وتوجيهات محددة لأجل منع تطور تلك المحافظات.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظات الجنوب مازالت تعاني من […]

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