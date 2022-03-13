بالفيديو:جهاز الأمن الوطني يباشر بحملات تفتيشية لمتابعة الأسعار في الأسواق التجارية

2022/03/13 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مفارز جهاز الأمن الوطني العراقي

بإجراء جوالات ميدانية وتفتيشية في

بغداد والمحافظات شملت الأسواق

التجارية ومخازن المواد الغذائية ضمن

واجبات تهدف إلى ضبط المتلاعبين

بالأسعار والمضاربين من التجار و

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