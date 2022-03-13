الحياة بعد الموت.. ماذا روت ناجية من

2022/03/13 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ سنتين ، قلب "كوفيد-19" العالم رأسًا على عقب.وبينما أن الوباء لم ينته بعد ، إلا أن قصة الأمريكية بايج ديتر التي مرضت بشدة بسبب الفيروس، تسلّط الضوء على الأشخاص الذين تمثل قصصهم الوبائية مثالاً على صمود الروح البشرية.

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