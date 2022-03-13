وقفة احتجاجية للخريجيين في ديالى

2022/03/13 | 13:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..نظم العشرات من الخريجين غير المحاضرين في ديالى، الاحد، وقفة احتجاجية امام مبنى تربية المحافظة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال شهاب التميمي احد منظمي الوقفة الاحتحاجية في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من الخريجين الغير محاضرين نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى تربية ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بالتعيين اسوة […]

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