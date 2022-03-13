فيسبوك يعاقب نائبة أوروبية صوتت ضد العقوبات على روسيا

2022/03/13 | 13:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت النائبة الإيطالية فرانشيسكا دوناتو أن موقع “فيسبوك” الأمريكي قيد الوصول إلى صفحتها، بعد أن صوتت ضد فرض عقوبات على روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا.وأكدت دوناتو، في تصريح صحفي، أن فريقها المعني بالعلاقات العامة أبلغها بحذف صفحتها (ولديها أكثر من 143 ألف متابع) دون سابق الإنذار من قبل شركة “ميتا” المشغلة لموقع […]

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