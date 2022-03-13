الغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية من والى ايران

2022/03/13 | 13:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، الأحد، عن الغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية، بما فيها رحلات نقل زوار الأربعين، عازية ذلك الى عدم التزام الأخيرة بقانون استصدار التاشيرات للمسافرين.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت المنظمة في بيان، إن “هذا القرار جاء بعد اخطار الشركة العراقية لمرات عديدة […]

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