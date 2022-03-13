2022/03/13 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرشيد يعلن المباشرة باطلاق السلف الشخصية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية

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