البرلمان العربي: الهجوم الصاروخي على أربيل انتهاك صارخ لأمن واستقرار العراق

2022/03/13 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عد البرلمان العربي، اليوم الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل انتهاكا صارخا لأمن العراق واستقراره.

وأدان البرلمان العربي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل شمالي العراق ب 12 صاروخاً باليستيا"، مؤكداً أنه "عمل جبان ومدان ويعد تعد سافر على سيادة وأمن العراق وشعبه، ويسعى لنشر الفوضى وتقويض استقرار الدولة".

ودعا البيان، جميع الأطراف العراقية إلى "العمل بشكل جاد وتوحيد الموقف الوطني بشكل حازم لردع مثل هذه الاعتداءات الآثمة والتصدي لها بشدة".

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