2022/03/13 | 13:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الأمن الإيراني، الاحد، عن تفكيك شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في محافظة أذربايجان الغربية.ووفق وكالة “تسنيم” قال المدير العام للأمن في محافظة أذربايجان الغربية، في الشهر الماضي: تلقت أكبر شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في أذربايجان الغربية ضربات شديدة.وأضاف، أنه في هذا الأسبوع تم تفكيك شبكة تجسس في أذربايجان الغربية وتسليمها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).