2022/03/13 | 13:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخارجية: استهداف أربيل انتهاك صارخ للسيادة العراقية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:36

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