في اقرار ضمني بوجود الموساد.. مسؤول اميركي: الصواريخ لم تقصف مواقعنا في اربيل

2022/03/13 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مسؤول امني اميركي، الاحد، عدم استهداف مواقع تابعة للجيش الاميركي في اربيل ، مبينا ان القوات الاميركية تدقق بهوية المستهدف في اشارة واضحة لوجود مقرات صهيونية في موقع الهجوم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ونقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن المسؤول قوله، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الضربة […]

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