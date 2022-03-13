“عقوبات أبراموفيتش” تلاحقهم.. نجوم تشلسي في ورطة كبيرة

2022/03/13 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت تقارير إخبارية بأن نادي تشلسي سيتخلى عن الطائرات الخاصة والفنادق المصنفة ذات الخمس نجوم، بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالك الفريق الروسي رومان أبراموفيتش.وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن تشلسي يعاني من انعدام الأمن المالي، في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والعقوبات التي فرضتها دول غربية على روسيا […]

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