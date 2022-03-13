2022/03/13 | 13:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادان امام وخطيب مرقد وجامع الخلاني في بغداد، السيد محمد الحيدري، اليوم الاحد، اعدام شهداء الحجاز من قبل النظام السعودي.وقال السيد الحيدري في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، إنه “ونحن نعيش افراح الأعياد الشعبانية، فوجئنا وسط صمت اعلامي باستشهاد العشرات من شباب أتباع أهل البيت عليهم السلام بالمنطقة الشرقية وغيرهم في […]

ظهرت المقالة السيد الحيدري يدين اعدام شهداء الحجاز من قبل النظام السعودي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحيدري يدين اعدام شهداء الحجاز من قبل النظام السعودي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحيدري يدين اعدام شهداء الحجاز من قبل النظام السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).