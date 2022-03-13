خبير اقتصادي: مستشارو الحكومة فشلوا في ادارة ملف الغذاء

2022/03/13 | 13:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم الخبير الأقتصادي باسم انطوان، الاحد، مستشاري الحكومة بالاهمال واخفاقهم في استقراء الوضع الاقتصادي العالمي، مبينا ان وزارة التجارة جعلت العراق مهدد بأمنه الغذائي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال انطوان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة تعرف جيدا انها خفضت وبقرار من وزارة الزراعة مساحة الزراعة بنسبة 50% مقارنة […]

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