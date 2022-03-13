محافظ أربيل: إصابة شخصين بقصف محيط القنصلية الأمريكية

2022/03/13 | 13:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

كشف محافظة أربيل أوميد خوشناو، يوم الأحد 13 آذار/مارس 2022، عن إصابة شخصين بجروح جراء القصف الصاروخي على المدينة.

نفى محافظ أربيل وجود مقر إسرائيلي في المحافظة

وقال خوشناو إن "القصف الصاروخي، أسفر عن إصابة شخصين"، موضحًا أن "إصاباتهما خفيفة".

وأشار إلى أن "محافظة اربيل استهدفت بـ12 صاروخًا باليستيًا"، مؤكدًا أن "القنصلية الأمريكية في أربيل كانت المستهدفة، إلا أن الصواريخ لم تسقط عليها وإنما بالمناطق المجاورة لها".

وتابع أن "الوضع في المحافظة آمن"، نافيًا "وجود أي مقر إسرائيلي في المحافظة".

وتعرضت مدينة أربيل إلى هجوم صاروخي استهدف مجمع القنصلية الأمريكية في المبنى الجديد بمنطقة زيزين على طريق مصيف صلاح الدين حيث مقر إقامة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

وعلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الأحد 13 آذار/مارس 2022 على تعرض مدينة أربيل لاستهداف بالصواريخ.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعها "ألترا عراق" إن "الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا".

وأضاف: "تابعنا مع الأخ رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لأي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا".

كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد استنكر الهجوم الصاروخي العنيف الذي استهدف مدينة أربيل.

وقال الصدر، "أربيل تحت مرمى نيران الخسائر والخذلان، وتحت طائلة التجويع، وكأن الكرد ليسوا عراقيين".

وأضاف، "بل هم رئة العراق وجزؤه الذي لا يتجزأ، ولن تركع أربيل إلاّ للاعتدال والاستقلال والسيادة".

وتابع الصدر، "لك يا أربيل ويا أيها الكرد مني سلامًا ومحبة، وصبرًا حتى تحقيق حكومة أغلبية وطنية".

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