برئاسة الشمري.. وفد أمني يصل ناحية جرف النصر

2022/03/13 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، وصول وفد أمني برئاسة الفريق عبد الأمير الشمري الى ناحية جرف النصر.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري تفقد قاطع قياده عمليات كربلاء ولواء المغاوير ضمن ناحية جرف النصر استعدادا لزيارة النصف من شعبان يرافقه معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وقائد عمليات كربلاء ومدير العمليات للحشد".

وأضاف البيان أنه "تم ايضآ زيارة قاطع قياده عمليات الانبار برفقة الفريق الركن نومان الزوبعي"، مبيناً انه "تم الاشراف على خطة انتشار القطعات وتوزيعها، بالاضافة الى ذلك تم مناقشة زيادة الجهد الاستخباري والامني".

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