“نصائح من آل الصدر” تدفع نجل الشهيد الأول للتردد بقبول رئاسة الوزراء

2022/03/13 | 13:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأحد، عن تفاصيل وكواليس جديدة بشأن طرح اسم السيد جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء المقبل، مبينا أن “نصائح من آل الصدر” دفعت الصدر الى التردد بقبول المنصب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال جعفر في تصريح لـ […]

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