لمناسبة النصف من شعبان ... السيد السيستاني يقدم نصائحه للمؤمنين

2022/03/13 | 13:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد

علي السيستاني دام ظله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحلّ بعد أيام ذكرى ولادة الامام المهدي

( عجل الله فرجه الشريف) في النصف من

شعبان، و

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