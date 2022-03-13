المجلس الاعلى الاسلامي يدين “النهج الدموي” للنظام السعودي

2022/03/13 | 13:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم الاحد، النهج الدموي للنظام السعودي، فيما دعا المجتمع الدولي لادانة ذلك.وذكر المجلس في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، أنه “نأسف لما أقدمت عليه السلطات السعودية من اعدامات بعضها بدواعي طائفية وأسباب مرتبطة بحريات التعبير التي تعد من أبسط الحقوق الانسانية”.وأضاف إننا “إذ ندين هذا […]

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