بين الأساطير والسحر والوحوش..مصور من أصل نيجيري يتخيل مخلوقات بحرية سوداء في أعماله

2022/03/13 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يريد الفنان البصري والمصور النمساوي النيجيري ديفيد أوزوتشوكو تغيير الطريقة التي نرى بها المخلوقات البحرية.

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