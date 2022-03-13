الحرس الثوري الإيراني يتبنى استهداف أربيل بصواريخ بالستية

2022/03/13 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مسؤول ايراني الاتهامات بأن طهران تقف وراء هجوم اربيل .وقال محمود عباس زاده، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إن الاتهامات لا يمكن تأكيدها.

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