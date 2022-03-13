2022/03/13 | 14:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تبنى الحرس الثوري الايراني، اليوم الاحد، الهجوم الصاروخي على مقر للموساد الاسرائيلي في اربيل ليلية امس.وذكر بيان صادر عن الحرس، حصلت “الايام نيوز”، على نسخة منه، أنه “بعد الجرائم الأخيرة للنظام الصهيوني الزائف والإعلان السابق أن جرائم وشرور هذا النظام الشرير لن تمر دون رد، واستهدف (المركز الاستراتيجي للتآمر وشر الصهاينة) الليلة الماضية […]

ظهرت المقالة الحرس الثوري الايراني يتبنى الهجوم على مقر للموساد الاسرائيلي في اربيل أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري الايراني يتبنى الهجوم على مقر للموساد الاسرائيلي في اربيل) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري الايراني يتبنى الهجوم على مقر للموساد الاسرائيلي في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).