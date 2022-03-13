زيدان وبلاسخارت يبحثان دعم الأمم المتحدة في الاختصاص القضائي والقانوني

2022/03/13 | 14:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الأحد، دعم الأمم المتحدة في الاختصاص القضائي والقانوني.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ،تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "زيدان استقبل اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للعراق في الاختصاص القضائي والقانوني".

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