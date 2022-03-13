محافظ أربيل: القصف الصاروخي أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة

2022/03/13 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ أربيل اوميد خوشناو ،اليوم الأحد، ان القصف الصاروخي أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وقال خوشناو ان القنصلية الاميركية في اربيل كانت المستهدفة، الا ان الصواريخ لم تسقط عليها وانما بالمناطق المجاورة لها، نافياً وجود أي مقر اسرائيلي في المحافظة.

واضاف، ان “محافظة اربيل استهدفت بـ12 صاروخاً باليستياً.

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