كشـف مخالفـات بعـقـد استثـماري في نيـنـوى بقيمة 255 مليار دينار

2022/03/13 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الاحد،عن كشفها لمخالفات قانونية في منح رخصة استثمارية لمشروع ضخم في محافظة نينوى، مبينة أن قيمة المشروع تصل إلى (255) مليار دينار.

وذكرت الهيئة، ان “ملاكات مديرية تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى هيئة الاستثمار في المحافظة، رصدت عدة مخالفات قانونية رافقت عملية منح الرخصة الاستثمارية لإنشاء مشروع سكني ومدينة سياحية في المحافظة”.

واضافت ان “مساحة قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مشروع (كاره) السكني ومدينة سياحية في مقاطعة القوش بلغت (248) دونماً، فيما بلغت قيمة المشروع (254,956,000,000) دينار”.

وتابعت الهيئة، ان “ملاكات المديرية تمكنت ايضا، في عملية منفصلة، من ضبط متهم لقيامه باستغلال منصب شقيقته لتحقيق منفعة شخصية، لافتا إلى أن” شقيق مديرة أحد فروع مصرف الرشيد في نينوى، لجأ إلى فتح حساب مصرفي جار في المصرف المذكور، واستقبال صكوك المواطنين الخاصة بتعويضات المتضررين من العمليات الإرهابية، وإيداع مبالغ تلك الصكوك في حسابه لقاء عمولة يأخذها منهم”.

واكدت انه “تم تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة الذي قرر إجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل”.

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