حكومة كردستان تطالب 7 جهات بفتح تحقيق عاجل باستهداف أربيل

2022/03/13 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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طالبت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاحد، 7 جهات بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي طال محافظة أربيل.

وذكرت رئاسة مجلس وزراء حكومة اقليم كردستان العراق في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "فيما يتعلق بالهجوم الجبان على أربيل في 13 آذار/ مارس 2022، بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأمريكية، نعلن أن الموقع المستهدف كان مكانا مدنيا، وأن هذا التبرير كان فقط لإخفاء هذه الجريمة البغيضة وأن دعاية مرتكبي الهجوم كانت بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وتابعت، "لقد كررت إيران هذه الهجمات مرات عديدة، وصمت المجتمع الدولي أمام هذه الهجمات الجبانة سيمهد الطريق لاستمرار مثل هذه الجرائم".ودعت، "الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى التحقيق العاجل في هذه الهجمات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وزيارة الموقع المستهدف، والكشف عن الحقائق للجمهور العالمي واتخاذ موقف قوي من هذه الهجمات".

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