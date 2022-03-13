بالفيديو.. عمود مائي يدور قبالة شاطئ فورت مايرز في فلوريدا

2022/03/13 | 14:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركض رواد الشاطئ بحثًا عن الأمان بعد ظهور عمود مائي يشبه الإعصار من المحيط في شاطئ فورت مايرز.

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