ارتفاع حصيلة قتلى

2022/03/13 | 14:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع ضحايا القصف الروسي لقاعدة عسكرية أوكرانية بمدينة لفيف القريبة من بولندا إلى 35 قتيلا حتى الآن، وفق حصيلة جديدة أعلنها حاكم المنطقة مكسيم كوزيتسكي.

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