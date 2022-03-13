2022/03/13 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الأحد، أن مكالمة الصدر والمالكي فككت الانسداد السياسي في العراق، فيما بين ان المكالمة جاءت بناءً على مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.وقال سلام في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الاجتماعات التي عقدت يوم أمس في النجف جاءت بعد مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني […]

ظهرت المقالة بمبادرة من بارزاني..



قيادي كردي: مكالمة الصدر والمالكي فككت الانسداد السياسي أولاً على ايرث نيوز.

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