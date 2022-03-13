السامرائي معلقاً على استهداف أربيل: إضرار مباشر بعلاقات العراق الدولية ومصالحه العليا

2022/03/13 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، اليوم الأحد، على الاستهداف الصاروخي الذي طال أربيل، فيما أكد أنه يضر بشكل مباشر بعلاقات العراق الدولية ومصالحه العليا.

وقال السامرائي، في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن "استهداف البعثات الدبلوماسية ومصالح الدول الصديقة المتواجدة على الأراضي العراقية من قبل جهات خارجية أو داخلية هو استهداف لسيادة البلد وإضرار مباشر بعلاقاته الدولية ومصالحه العليا".

وأضاف، أن "الاستهداف أمر غير خاضع بتاتاً للآراء السياسية التي نتفق أو نختلف حولها".

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