الصدر يطالب برفع مذكرة احتجاج للامم المتحدة والسفير الايراني فورا

2022/03/13 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، برفع مذكرة احتجاج للامم المتحدة والسفير الايراني فورا.

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