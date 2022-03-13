الفتح يكشف لغز شعار الصدر

2022/03/13 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الاحد، ان شعار لا شرقية ولا غربية دائما ما يطلقه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد اي لقاء مع وفد الاطار.وقال الفتلاوي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "تغريدة الصدر بعد لقاء الاطار والتيار التي قال فيها لا شرقية ولا غربية لا تعني عودة المباحثات بين الطرفين الى نقطة الصفر كما يفسرها البعض ولكن الصدر يطلق هذه العبارة بعد كل لقاء مع الوفد الشيعي".وأضاف انه "كنا نتمنى حينما يلتقي الصدر بالحلبوسي وبارزاني ان يطلق شعار لا جنوبية ولا شمالية ليصبح الامر عاما ويمثل الرؤية الوطنية الحقيقية". وبشأن اخر التفاهمات حول رئاسة الوزراء بين الفتلاوي، ان "الإطار التنسيقي لم يعترض على طرح اسم جعفر الصدر لرئاسة الوزراء كما ان الاطار رشح ٣ شخصيات لادارة الحكومة المقبلة والى الآن لم تصدر موافقة رسمية من جانب الصدر على هذه الاسماء كما ان المباحثات جارية في الوقت الحالي".

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