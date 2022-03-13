2022/03/13 | 14:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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السيد الصدر وبارزاني يتفقان على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ذريعة وجود مقرات إسرائيلية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:40

واع/

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